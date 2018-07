Berlin (AFP) Mehrere Dokumente belegen nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung vom Samstag eine Mitgliedschaft des früheren Tierfilmers Bernhard Grzimek in der NSDAP sowie der Nazi-Organisation SA. Das Blatt veröffentlichte einen Parteistatistischen Erhebungsbogen aus dem Jahr 1939, in dem die Parteimitgliedschaft Grzimeks bescheinigt wird. Gezeigt wird auch eine handschriftliche Notiz Grzimeks von 1938, in der dieser eine SA-Mitgliedschaft in den Jahren 1933 bis 1935 angibt.

