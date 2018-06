Köln (SID) - Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld hat einen weiteren Schritt in Richtung 2. Bundesliga gemacht. Die Mannschaft von Trainer Norbert Meier kam gegen Energie Cottbus zu einem 3:0 (2:0)-Erfolg und führt die Liga mit 62 Punkten weiterhin souverän an.

Der Sieg durch die Treffer von Sebastian Schuppan (36.), Dennis Mast (41.) und Christian Müller (81.) war gleichzeitig eine gelungene Generalprobe für das Pokal-Viertelfinale am Mittwoch gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Für Absteiger Cottbus (48 Punkte) war die Niederlage ein Dämpfer im Kampf um die direkte Rückkehr in Liga zwei.

Einen Rückschlag musste auch der Tabellenzweite Holstein Kiel (56) beim 1:1 (1:1) bei Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach hinnehmen. Die frühe Kieler Führung durch Marc Heider (2.) glich Michele-Claudio Rizzi (37.) aus. Bei den Gastgebern sah Kai Gehring wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (87.).

Die Stuttgarter Kickers (55) verbesserten sich durch ein 2:0 (0:0) gegen Borussia Dortmund II mit Weltmeister Kevin Großkreutz zumindest vorübergehend auf Platz drei. Der MSV Duisburg (52) kann am Ostersonntag mit einem Heimsieg gegen Hansa Rostock aber wieder an den Kickers vorbeiziehen. Vincenzo Marchese (67., Foulelfmeter) und Bentley Baxter Bahn (86.) erzielten die Stuttgarter Treffer gegen den BVB, bei dem Großkreutz in der 65. Minute ausgewechselt wurde. Gäste-Spieler Mustafa Amini flog mit Gelb-Rot (90./wiederholtes Foulspiel) vom Platz.

Preußen Münster (51) unterlag derweil beim Halleschen FC nach Toren von Timo Furuholm (28.), Ivica Banovic (50.), der wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah (88.), und Akaki Gogia (77., Foulelfmeter) mit 0:3 (0:1). Zudem sah Gäste-Torhüter Maximilian Schulze Niehues nach einer Notbremse die Rote Karte (76.).

Das Ostderby zwischen dem Chemnitzer FC und Dynamo Dresden entschieden die Gastgeber mit 2:0 (2:0) für sich. Marc Endres (18.) und Anton Fink (27.) erzielten die Treffer. Rot-Weiß Erfurt musste sich unterdessen beim FSV Mainz II mit 1:3 (0:3) geschlagen geben. Bei den Mainzern krönte Christoph Moritz sein Comeback nach über fünfmonatiger Verletzungspause mit dem Führungstreffer.

Schlusslicht Jahn Regensburg schöpft nach einem 3:0 (2:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Fortuna Köln verlor gegen den VfB Stuttgart II mit 0:1 (0:0). Bei den Schwaben stand Nationalspieler Antonio Rüdiger nach überstandener Knieverletzung in der Startformation.

Im zweiten Sonntagsspiel erwartet der VfL Osnabrück die SpVgg Unterhaching.