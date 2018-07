Kairo (dpa) - Ägyptens früherer Langzeitmachthaber Husni Mubarak muss sich von heute an in einem neuen Prozess wegen Korruption verantworten. Angeklagt sind auch seine beiden Söhne Gamal und Alaa. Mubarak war im vergangenen Jahr wegen Veruntreuung von umgerechnet knapp zwölf Millionen Euro zu drei Jahren Haft verurteilt worden, seine Söhne bekamen vier Jahre. Das höchste Berufungsgericht hob die Urteile im Januar jedoch auf und ordnete einen neuen Prozess an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.