New York (SID) - Die amerikanische Baseball-Liga MLB hat innerhalb weniger Tage zwei Spieler aus der Dominikanischen Republik zu Dopingsperren verurteilt. Ervin Santana, Pitcher der Minnesota Twins, darf 80 Spiele nicht für seinen Klub auflaufen. Bereits am Donnerstag war Arodys Vizcaino von den Atlanta Braves ebenfalls mit einer Sperre von 80 Spielen belegt worden. Beide waren mit dem anabolen Steroid Stanozolol erwischt worden.

Die MLB kämpft seit Jahren gegen den Missbrauch von anabolen Steroiden und Wachstumshormonen. Superstar Alex Rodriguez war im August 2013 zu einer Rekordsperre von 211 Spielen verurteilt worden. In der kommenden Saison, die am Sonntag beginnt, steht der Third Baseman der New York Yankees wieder auf dem Platz.