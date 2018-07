Köln (SID) - Rekordmeister VfB Friedrichhafen steht in der Volleyball-Bundesliga vor dem Einzug ins Finale. Der zwölfmalige Champion feierte im zweiten Play-off-Halbfinale der best-of-five-Serie bei Aufsteiger SVG Lüneburg mit 3:0 (25:16, 25:13, 25:20) erneut ohne Satzverlust seinen zweiten Sieg und benötigt nur noch einen weiteren Erfolg für den Einzug ins Endspiel. Im zweiten Halbfinale strebt Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys am Sonntag (18.00) bei den SWD Powervolleys Düren ebenfalls seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel an.

Bei den Frauen steht unterdessen Pokalsieger Allianz MTV Stuttgart schon als erster Endspielteilnehmer fest. Die Schwäbinnen holten im zweiten Match des best-of-three-Halbfinales bei Rekordmeister Schweriner SC mit 3:2 (25:20, 15:25, 14:25, 26:24, 15:12) den entscheidenden zweiten Punkt. Im zweiten Semifinale hingegen verpasste Titelverteidiger Dresdner SC beim früheren Vizemeister VC Wiesbaden nach seinem Erfolg in der ersten Begegnung überraschend durch ein 0:3 (22:25, 22:25, 14:25) die vorzeitige Entscheidung.