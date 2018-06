Johannesburg (AFP) Am ersten offiziell zum Nacktbadestrand erklärten Küstenabschnitt in Südafrika haben sich am Samstag etwa hundert Nudisten eingefunden. Sie feierten die entsprechende Entscheidung der Behörden, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Der 150 Kilometer südlich von Durban gelegene Strand des Naturschutzgebiets Mpenjati am Indischen Ozean ist seit etwa 20 Jahren FKK-Treffpunkt. Dieser wurde bislang jedoch lediglich toleriert, nicht behördlich genehmigt.

