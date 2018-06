Sydney (AFP) Ein australischer Gewerkschafter und Politiker ist laut einem Medienbericht bei seiner Einreise nach Australien unter dem Verdacht festgenommen worden, im Irak gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft zu haben. Der Fernsehsender ABC berichtete, Matthew Gardiner sei am Sonntagmorgen bei der Landung in der Stadt Darwin im Norden Australiens von Grenzbeamten zur Befragung festgehalten worden. Die Bundespolizei bestätigte, dass sie am Flughafen von Darwin einen Mann zu seinen Tätigkeiten im Ausland befragt habe, nannte jedoch keinen Namen.

