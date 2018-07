München (SID) - Das Top-Trio der Basketball-Bundesliga hat sich am 29. Spieltag keine Blöße gegeben und das Rennen an der Spitze weiter spannend gehalten. Die Tabellenführung verteidigten die Brose Baskets Bamberg am Ostersonntag mit einem 100:59 (51:22)-Kantersieg gegen die Walter Tigers Tübingen.

Punktgleich (48:8) folgt Alba Berlin. Der Pokalsieger hatte beim 78:73 (39:33) bei den Artland Dragons aber mehr Mühe. Der deutsche Meister Bayern München behielt im Verfolgerduell mit ratiopharm Ulm mit 87:76 (46:39) die Oberhand und hat mit 46:12 Zählern weiter zwei Pluspunkte Rückstand auf das Spitzenduo.

Gegen den Tabellenvierten aus Ulm (38:20) war Nihad Djedovic bei seinem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause mit 21 Punkten bester Werfer der Bayern, die neben Bamberg und Berlin bereits ihr Play-off-Ticket sicher haben. Den Ulmern reichten auch 26 Punkte und acht Rebounds des starken Nationalspielers Tim Ohlbrecht nicht zum Sieg.

Bayern-Coach Svetislav Pesic war zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Insgesamt haben wir eine gute Defense gespielt gegen eine Mannschaft, die über sehr viel Offensivpotenzial verfügt. Das hat uns Selbstbewusstsein gegeben."