Rio de Janeiro (AFP) Yanomami-Indianer haben tausende Blutproben "beerdigt", die US-Forscher in den 60er Jahren von Mitgleidern ihrer Gemeinde im brasilianischen Amazonasgebiet genommen hatten. Ein am Sonntag auf der Website der brasilianischen Zeitung "O Globo" veröffentlichtes Video zeigt die Zeremonie in einem abgelegenen Dorf im nordöstlichen Bundesstaat Roraima nahe der Grenze zu Venezuela. Dabei wurde der Inhalt von 2693 Glasfläschchen in eine von den Indianern als heilig angesehene Öffnung entleert.

