Santiago de Chile (AFP) Chiles Präsidentin Michelle Bachelet hat die von tagelangen Überschwemmungen verwüsteten Gebiete in der Atacamawüste im Norden des Landes besucht und und den Flutopfern Unterstützung zugesagt. Die vom Hochwasser zerstörten Häuser würden "wieder aufgebaut", versprach Bachelet am Samstag. "Es schmerzt mich, mein Land in so einem Zustand zu sehen", sagte die Präsidentin. "Wir werden eine Lösung finden."

