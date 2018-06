Straßburg (AFP) Der Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, hat den Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Tröglitz in Sachsen-Anhalt verurteilt. Ereignisse wie dieses sollten die Alarmglocken in Europa schrillen lassen, erklärte Jagland nach Angaben eines Sprechers am Samstagabend in Straßburg. Überall in Europa breite sich eine Atmosphäre von "Hass und Intoleranz" aus, und die Demokratie sei "zunehmend gefährdet" durch "rassistischen, fremdenfeindlichen, politischen und religiösen Extremismus". Dies müsse auf allen Ebenen bekämpft werden, forderte Jagland.

