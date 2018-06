Berlin (AFP) Die geplante deutsche Beteiligung am französischen Beobachtungssatellitensystem CSO stößt in den Reihen der Koalitionsfraktionen auf Kritik. "Ich finde es unverständlich, warum deutsche Steuergelder nach Frankreich fließen sollen, obwohl wir eine nationale Fähigkeitslücke mit eigenen Ressourcen schließen könnten", sagte SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider der "Welt am Sonntag". Für ihn sei nicht nachvollziehbar, warum Deutschland auf die Schlüsseltechnologie eines eigenen optischen Aufklärungssatelliten verzichten solle. "Deutschland fällt damit weiter zurück. Dies ist um so erschreckender, da wir aufgrund deutscher Forschungsergebnisse und mit Wertschöpfung in Deutschland dieses System selbst zur Verfügung stellen können."

