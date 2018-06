London (dpa) - James-Bond-Darsteller Daniel Craig (47) hat sich bei den Dreharbeiten zum neuen 007-Streifen "Spectre" am Knie verletzt. Während der österlichen Drehpause habe er sich einer Arthroskopie unterziehen müssen, teilte die Produktionsfirma Eon am Sonntag mit.

Es habe sich "nicht um eine große Sache" gehandelt. Craig könne bei der Fortsetzung der Dreharbeiten am 22. April in den Pinewood Studios bei London dabei sein.

"Spectre" wird der vierte Bond mit dem blonden Herzensbrecher Daniel Craig in der Rolle des Superagenten im Geheimdienst Ihrer Majestät. Zuvor war er bereits in "Casino Royale", "Ein Quantum Trost" und "Skyfall" auf Schurkenjagd gegangen. Die Knieverletzung zog er sich nun bei Dreharbeiten in Mexiko zu. "Spectre", für den wie bereits bei "Skyfall" Oscar-Preisträger Sam Mendes Regie führt, soll am 6. November Weltpremiere feiern.

