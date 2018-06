Freiburg (SID) - Trotz der Abstiegssorgen in der Fußball-Bundesliga fährt der SC Freiburg höchst optimistisch zum Viertelfinalspiel im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg. "Wenn wir alles reinhauen, ist auch in Wolfsburg etwas möglich. Wir wollen ins Halbfinale", sagte Abwehrspieler Christian Günter vor der Partie am Dienstag (19.00/Sky) dem SID: "Wir müssen als Mannschaft auftreten. Nur so können wir dort bestehen."

Gegen die "aktuell vielleicht beste Mannschaft der Bundesliga" (Mike Frantz) habe der Sport-Club, der sich am Samstag mit einem 1:0 gegen den 1. FC Köln etwas Luft im Tabellenkeller verschafft hatte, "nichts zu verlieren", sagte Torwart Roman Bürki: "Wenn wir eine Chance bekommen, müssen wir sie kaltblütig ausnutzen. Wenn wir wie gegen Köln spielen, dann wäre es perfekt."