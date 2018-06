Sandhausen (SID) - Der SV Sandhausen und Union Berlin haben eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt in der. 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Im direkten Duell trennten sich beide Klubs am 27. Spieltag nach gleich zwei Eigentoren 1:1 (1:0) und sind bei acht bzw. zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz weiterhin nicht alle Abstiegssorgen los.

Sandhausen ging durch ein kurioses Selbsttor von Berlins Christopher Trimmel (6.) in Führung, den Ausgleich stellte Timo Achenbach (51.) ebenfalls mit einem Treffer ins falsche Gehäuse her und bewahrte Union damit vor der fünften Auswärtspleite in Serie.

5318 Zuschauer im Sandhäuser Hardtwaldstadion sahen eine schwache Begegnung, in der Trimmels unfreiwillig komischer Treffer der einzige Aufreger vor der Pause war. Nach einer Flanke von Manuel Stiefler missglückten die Rettungsversuche von Trimmel und Toni Leistner völlig, von Trimmels Knie sprang der Ball ins Tor.

Auch am zweiten Eigentor war Trimmel beteiligt: Die scharf geschossene Ecke des Österreichers köpfte Achenbach ins eigene Netz. Die Begegnung war nach der Pause etwas ansehnlicher, einen Sieger hatte sie allerdings nicht verdient.

Beste Spieler beim SVS waren Lukas Kübler und Florian Hübner, aufseiten der Gäste stachen Leistner und Eroll Zejnullahu hervor.