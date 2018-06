Aden (AFP) In der jemenitischen Hafenstadt Aden haben die Huthi-Rebellen den Sitz der Provinzverwaltung eingenommen. Die schiitischen Rebellen seien in der Nacht zu Sonntag gemeinsam mit Armeeeinheiten, die dem früheren Präsidenten Ali Abdallah Saleh treu geblieben sind, in das zentrale Viertel Al-Moalla eingerückt, wo sie den Sitz der Provinzverwaltung einschließlich des Büros des Gouverneurs eroberten, sagte ein örtlicher Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Augenzeugen klagten, die Rebellen hätten bei ihrem Vormarsch Wohngebiete beschossen und mehrere Häuser in Brand gesetzt.

