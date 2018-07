Doha (AFP) Zwei in Nigeria festgesetzte Journalisten des katarischen Fernsehsenders Al-Dschasira sind nach zwei Wochen wieder auf freiem Fuß. Wie der Sender am Sonntag in Doha mitteilte, durften die beiden Männer ihr Hotel in Maiduguri verlassen und seien in ihr Büro in Abuja zurückgekehrt. Die beiden Nigerianer waren am 24. März im Nordosten des Landes, wo die Armee gegen die Islamistenmiliz Boko Haram kämpft, vom Militär festgesetzt worden.

