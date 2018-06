Manila (AFP) Der Taifun "Maysak" hat die Philippinen erreicht, sich dort aber spürbar abgeschwächt. Der Wirbelsturm traf am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von 55 Stundenkilometern an der Nordostküste der Insel Luzon auf Land, wie der philippinische Wetterdienst mitteilte. Damit hätten sich die meisten Sorgen in Luft aufgelöst, sagte Chef-Meteorologin Esperanza Cayanan vor Journalisten. Der Wetterdienst geht davon aus, dass sich der Sturm über dem bergigen Landesinneren noch weiter abschwächen wird.

