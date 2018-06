Genf (AFP) Der weltgrößte Teilchenbeschleuniger, der Large Hadron Collider (LHC) am europäischen Atomforschungszentrum Cern, ist nach zweijähriger Aufrüstung wieder in Betrieb. Die "Weltmaschine" startete am Sonntag, wie das Cern in Genf mitteilte. Die Ingenieure leiteten erfolgreich zwei Protonenstrahlen in den 27 Kilometer langen ringförmigen Beschleuniger. In den kommenden Tagen sollen den Betreibern zufolge sämtliche Systeme überprüft werden, bevor die Energie der Protonenstrahlen erhöht wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.