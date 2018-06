Köln (SID) - Die frühere Volleyball-Nationalspielerin Christiane Fürst hat mit dem dritten Klub zum dritten Mal in der Champions League triumphiert. Die 30 Jahre alte Mittelblockerin gewann mit ihrem Team Eczacibasi Istanbul im Endspiel gegen Busto Arsizio/Italien mit 3:0 (25:22, 25:20, 25:21). Zuvor hatte Fürst bereits mit Bergamo/Italien (2010) sowie im Vorjahr mit Vakifbank Istanbul die Königsklasse gewonnen. Mit dem Erfolg sicherte sich Istanbul auch die Teilnahme an der Klub-WM in Zürich (5. bis 10. Mai).