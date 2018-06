Ankara (AFP) Die Mannschaft des Istanbuler Fußballclubs Fenerbahce ist nach Angaben des Clubs auf dem Rückweg von einem Spiel mit Schusswaffen angegriffen worden. Mehrere Schüsse seien am Samstagabend in der Küstenstadt Trabzon auf den Teambus abgefeuert worden, als er von einem Spiel gegen Rizespor in der Schwarzmeerstadt Rize zurückkehrte, sagte der Vizepräsident von Fenerbahce, Mahmut Uslu, der zum Tatzeitpunkt mit in dem Bus war. Der Fahrer wurde demnach im Gesicht verletzt, konnte aber den Bus unbeschadet zum Halten bringen.

