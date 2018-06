Kiew (AFP) Bei einem Rebellenangriff im Osten der Ukraine sind am Sonntag nach Regierungsangaben vier Soldaten getötet worden. Ein Armeefahrzeug sei beim Überqueren einer Brücke in Schastja nahe der Rebellenhochburg Luhansk mit Raketen beschossen worden, erklärte das Innenministerium in Kiew. Am Samstag waren bereits drei Soldaten durch eine Minenexplosion nahe Donezk getötet worden.

