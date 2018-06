Washington (AFP) Hunderte Menschen haben im US-Bundesstaat Indiana gegen ein umstrittenes Gesetz zur Religionsfreiheit demonstriert, das Homosexuelle trotz einer nachträglichen Änderung als diskriminierend sehen. Die Demonstranten versammelten sich am Samstag vor einer beliebten College-Basketball-Meisterschaft, wobei auch zahlreiche Zuschauer ihren Protest mit Ansteckern und Bändern in den Regenbogenfarben ausdrückten. Die Gesetze in Indiana und Arkansas zur Religionsfreiheit hatten landesweit Empörung ausgelöst und die Gesetzesgeber zur Nachbesserung gezwungen.

