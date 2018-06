Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat in seinem Ostergottesdienst ein Ende der Gewalt und der Verfolgung in Afrika und dem Mittleren Osten gefordert. Alle Menschen guten Willens sollten für jene beten, die ihr Leben verloren haben - "ich denke insbesondere an die jungen Menschen, die am Donnerstag in der Universität von Garissa in Kenia getötet wurden", sagte der Papst am Sonntag in Rom mit Blick auf das Massaker der somalischen Islamistenmiliz Shebab, bei dem 148 Menschen in Nordkenia getötet worden waren.

