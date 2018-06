Berlin (AFP) Die traditionellen Ostermärsche haben in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter bundesweit mehr als zehntausend Menschen mobilisiert. Der Konflikt in der Ukraine, die Angst vor einem neuen kalten Krieg in Europa und die Kritik an den deutschen Rüstungsexporten zählten zu den zentralen Themen der Friedensdemonstranten über die Feiertage. Der Sprecher des Ostermarschbüros, Willi van Ooyen, sprach von einer "stabilen Beteiligung" an den Kundgebungen.

