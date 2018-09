Stuttgart (AFP) Die Deutschen sind laut einer Verbraucherstudie weiter in Kauflaune: 63 Prozent der Bundesbürger planen in diesem Frühjahr eine oder mehrere teure Anschaffungen, wie der am Montag in Stuttgart veröffentlichte aktuelle Verbraucherindex der Konsumentenkreditbank CreditPlus ergab. Auf Platz eins der größeren Anschaffung liegt dabei der Möbelkauf - 41 Prozent planen demnach den Erwerb von Einrichtungsgegenständen. Ein knappes Drittel der Deutschen will in den nächsten drei Monaten in eine Reise investieren.

