Magdeburg (AFP) Nach dem Brandanschlag auf eine künftige Flüchtlingsunterkunft in Tröglitz sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Bislang gebe es "noch keine konkreten Hinweise", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen-Anhalt am Montag auf AFP-Anfrage. Nach dem Anschlag in der Nacht zum Samstag war eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der Polizei in Halle/Saale und des LKA in Magdeburg gebildet worden. Beim LKA werden die Ermittlungen vom polizeilichen Staatsschutz geführt, da der Verdacht auf einen ausländerfeindlichen Hintergrund der Tat besteht.

