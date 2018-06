Paris (AFP) Mit 90 Jahren bringt der französisch-armenische Sänger Charles Aznavour ein weiteres Album heraus. Am 4. Mai wird das Werk mit dem Titel "Encores" (Englisch für "Zugabe") veröffentlicht - kurz vor seinem 91. Geburtstag am 22. Mai. Es sei das erste Mal, dass er in einem Album über seine Vergangenheit spreche, hatte Aznavour neulich gesagt, etwa vom Krieg, der Résistance, "den Orten, an denen man sich betrunken hat".

