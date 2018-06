München (SID) - Der Einsatz von Bastian Schweinsteiger im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwochabend bei Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/ARD und Sky) steht nach Angaben von Bayern München "auf der Kippe". Schweinsteiger war beim 1:0 im Bundesligaspiel am Samstag bei Borussia Dortmund in der 58. Minute ausgewechselt worden. Er laboriert an einer Kapselverletzung im linken Sprunggelenk.

Am Montag legte Schweinsteiger eine Trainingspause ein, über seinen Einsatz soll am Dienstag entschieden werden. Nicht am Mannschaftstraining teil nahm außerdem Franck Ribéry. Der Franzose hat nach wie vor ebenfalls Probleme mit seinem Sprunggelenk, er schloss einen Einsatz am Mittwoch aus. "Ich kann nicht spielen", sagte der Franzose am Ostermontag am Rande des Regionalligaspiels zwischen den zweiten Mannschaften von Bayern München und von 1860 München bei Sport1.

Ribéry laboriert an einer Sprunggelenkverletzung. Er hoffe, in dieser Woche Lauftraining absolvieren zu können und dann in der kommenden Woche beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Porto (Mittwoch, 15. April) wieder einsatzbereit zu sein, ergänzte er. Holger Badstuber dagegen kehrte am Montag nach muskulären Problemen ins Mannschaftstraining zurück.

Unterdessen wird der FC Bayern vier Wochen auf Tom Starke verzichten müssen. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, zog sich der 34 Jahre alte Torhüter am Sonntag im Training einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk zu.