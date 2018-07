München (SID) - Franck Ribéry hat einen Einsatz im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Sky) zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München ausgeschlossen. "Ich kann nicht spielen", sagte der Franzose am Ostermontag am Rande des Regionalligaspiels zwischen den zweiten Mannschaften von Bayern München und 1860 München bei Sport1.

Ribéry, der am Dienstag sein 32. Lebensjahr vollendet, laboriert an einer Sprunggelenkverletzung. Er hoffe, in dieser Woche Lauftraining absolvieren zu können und dann in der kommenden Woche im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Porto (Mittwoch, 15. April) wieder einsatzbereit zu sein, ergänzte er.