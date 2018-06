Neu Delhi (AFP) Die indischen Behörden wollen die hohe Luftverschmutzung in den Metropolen des Landes künftig mit einem Index messen - konkrete Maßnahmen zur Senkung der Feinstaubbelastung bleiben sie aber schuldig. In zunächst zehn Städten wird die Luftverschmutzung gemessen werden, allen voran in der Hauptstadt Neu Delhi, wie Ministerpräsident Narendra Modi am Montag auf einer Umweltkonferenz vor Ort erläuterte. Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Luft in Neu Delhi die schmutzigste weltweit.

