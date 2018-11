Jerusalem (AFP) Mindestens 50.000 gläubige Juden sind am Montag zur Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt geströmt, um den traditionellen priesterlichen Segen zu empfangen. Die aus biblischen Zeiten stammende Zeremonie im Rahmen der Pessach-Feierlichkeiten wurde von hunderten Kohanim vorgenommen, jüdischen Priestern, die als direkte Nachfahren von Aaron gelten, eines Bruders des Propheten Moses. Die in weiße Gebetsschals gehüllten Priester hielten ihre Arme in die Höhe und rezitierten Passagen aus dem 4. Buch Mose (das alttestamentarische Buch der Zahlen).

