Tokio (AFP) Eine 100 Jahre alte Japanerin ist als erste ihrer Altersklasse 1500 Meter Freistil geschwommen und hat damit einen Weltrekord aufgestellt. Mieko Nagaoka legte die Strecke am Samstag in einer Stunde und knapp 16 Minuten zurück. Bei dem Wettkampf auf der Kurzbahn im Schwimmbad von Ehime in Westjapan war sie die einzige Bewerberin in der Kategorie der 100- bis 104-Jährigen. Die Nachrichtenagentur Kyodo meldete, voraussichtlich werde Nagaokas Meisterstück Eingang ins Guinness Buch der Rekorde finden.

