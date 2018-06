Genf (AFP) Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat "logistische Probleme" bei der Lieferung von Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung im Jemen gemeldet. Es gebe zwar die erforderlichen Genehmigungen, um per Frachtflugzeug medizinische Hilfe einzufliegen, doch hätten Flugzeuge zunehmend Schwierigkeiten, auf dem Flughafen der Hauptstadt Sanaa zu landen, sagte die IKRK-Sprecherin Sitara Jabeen am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Genf. Sie bemühten sich, diese logistischen Probleme schnellstmöglich zu lösen, versicherte sie.

