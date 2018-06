Tröglitz (dpa) - Nach dem Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Tröglitz will das Land so schnell wie möglich andere Wohnungen im Ort für Asylbewerber organisieren. Dazu will sich Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht morgen mit dem zuständigen Landrat Götz Ulrich in Magdeburg treffen. Geplant sei, dass in Kürze Flüchtlinge in privaten Wohnungen unterkommen, sagte Stahlknecht der dpa. In der Nacht zu Samstag war in dem Flüchtlingsheim ein Feuer gelegt worden. Das Haus ist jetzt unbewohnbar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.