Kuala Lumpur (AFP) Malaysias Polizei hat 17 Menschen unter dem Verdacht festgenommen, in der Hauptstadt Kuala Lumpur Terroranschläge zu planen. Zwei der Verdächtigen seien kürzlich aus Syrien zurückgekehrt, teilte der Polizeichef Khalid Abu Bakar am Montag mit. Weitere Angaben zur Identität der Verdächtigen, den Umständen ihrer Festnahme am Sonntag oder ihren Plänen machte er nicht. In Malaysia wird traditionell eine gemäßigte Form des Islam praktiziert, doch sind die Behörden zunehmend besorgt, dass die Konflikte im Irak und Syrien zur Radikalisierung führen.

