Berlin (dpa) - Die geplante Neuauflage des TV-Serienklassikers "Twin Peaks" wird ohne Regisseur David Lynch auskommen müssen.

Der 69-Jährige erklärte am Sonntag via Twitter, er werde sich aus finanziellen Gründen 25 Jahre nach der Erstausstrahlung nicht an dem Remake beteiligen. "Nach einem Jahr und vier Monaten bin ich aus den Verhandlungen ausgestiegen, weil für die Bücher nicht genug Geld zur Verfügung steht, damit ich sie so umsetze, wie ich es tun möchte", sagte Lynch.

Der Sender Showtime bedauerte Lynchs Verzicht in einer ersten Reaktion. In der Hauptrolle als FBI-Agent Dale Cooper soll wieder Kyle MacLachlan (56) dabei sein. Bei dem Serienklassiker, einem Mix aus Krimi und Mystery, ging es für die Ermittler darum, nach dem Mord an einer jungen Frau ein Dickicht aus Drogen, Sex und Gewalt in kleinstädtischer Atmosphäre zu durchdringen.

Variety-Bericht