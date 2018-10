Zeitung: Thomas Tuchel wird nicht Trainer von RB Leipzig

Leipzig (dpa) - Wunschkandidat Thomas Tuchel soll nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" dem Zweitligisten RB Leipzig eine Absage erteilt haben. Wie die Zeitung am Montag auf ihrer Internetseite schrieb, habe der Fußball-Lehrer dem ambitionierten Club tags zuvor diese Entscheidung mitgeteilt. RB-Sportdirektor Ralf Rangnick hatte Tuchel stets als einen idealen Kandidaten für die kommende Saison bezeichnet, eine bereits vorliegende Einigung aber immer dementiert.

FIFA-Kandidat al-Hussein sieht finanziellen "Schaden" für Weltverband

Berlin (dpa) - FIFA-Präsidentschaftskandidat Prinz Ali bin al-Hussein sieht den Fußball-Weltverband bei einer weiteren Amtszeit von Joseph Blatter vor wirtschaftlichen Einbußen. "Der Schaden für die Marke FIFA hat finanzielle Folgen. Wenn keine drastischen Maßnahmen ergriffen werden, um das Image wiederherzustellen, erwarten uns geringere Einnahmen", schrieb der jordanische FIFA-Vize in seinem am Montag veröffentlichten Wahlkampf-Manifest. "Sponsoren haben begonnen, mit ihren Füßen abzustimmen." Zuletzt hatten die Fluglinie Emirates und der Elektronikkonzern Sony ihre Partnerschaft mit der FIFA nicht verlängert.

Dallas-Verfolger Oklahoma verliert in NBA - Lakers mit Negativrekord

Oklahoma City (dpa) - Im Rennen um die Playoff-Plätze der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA hat der direkte Verfolger von Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks knapp verloren. Die Oklahoma City Thunder unterlagen am Sonntag (Ortszeit) daheim mit 112:115 gegen die Houston Rockets. Mit 42:35-Siegen ist Oklahoma in der West-Hälfte der Liga Achter hinter Dallas, das eine 46:31-Bilanz bei fünf noch ausstehenden Vorrundenspielen aufweist.

Boll gegen Ovtcharov im Finale der Tischtennis-Champions-League

Düsseldorf (dpa) - Deutschlands Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov stehen sich im Mai mit ihren Clubs im Finale der Champions League gegenüber. Boll führte Rekordmeister Borussia Düsseldorf mit zwei Einzelsiegen zu einem 3:1-Sieg gegen Chartres ASTT aus Frankreich. Damit qualifizierten sich die Rheinländer erstmals seit vier Jahren für das Finale gegen Fakel Orenburg. Das von Europameister Ovtcharov aus Hameln angeführte russische Team hatte zuvor im anderen Halbfinale SVS Niederösterreich ebenfalls mit 3:1 ausgeschaltet. Die Finalspiele sind für den 8. bis 10. Mai sowie für den 29. bis 31. Mai angesetzt.

Hockey-Damen von Rot-Weiß Köln Vierte beim Europacup in Bilthoven

Bilthoven/Niederlande (dpa) - Für die Hockey-Damen von Rot-Weiß Köln ist das Europapokal-Turnier um den Champions Cup mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Im Spiel um Platz drei mussten sich die Rheinländerinnen am Ostermontag in Bilthoven Spaniens Meister Club de Campo Madrid unerwartet deutlich 0:4 (0:3) geschlagen geben.

Abu Dhabi gewinnt fünfte Ocean-Race-Etappe der Segler

Iatajaí (dpa) - Abu Dhabi Ocean Racing hat die fünfte Etappe im Volvo Ocean Race der Segler von Auckland ins brasilianische Iatajaí gewonnen. Das auch in der Gesamtwertung der Regatta um die Welt führende Team des britischen Skippers Ian Walker absolvierte die mit 6776 Seemeilen längste und härteste Etappe des Meeres-Marathons in 18 Tagen, 23 Stunden, 30 Minuten und zehn Sekunden. Platz zwei auf dem stürmischen Abschnitt rund um Kap Hoorn holte das spanische Team Mapfre vor der amerikanischen Crew auf der Alvimedica.

Golfprofi Cejka Elfter bei Houston Open - Holmes siegt im Stechen

Humble (dpa) - Golfprofi Alex Cejka hat die Houston Open auf dem geteilten elften Platz beendet. Der 44-Jährige spielte am Ostersonntag (Ortszeit) zum Abschluss eine 71er Runde und beendete das Turnier in Humble mit insgesamt 278 Schlägen. US-Open-Sieger Martin Kaymer hatte die Generalprobe für das anstehende Masters verpatzt und war nach dem Scheitern am Cut nicht auf den beiden Runden am Wochenende dabei. Den Sieg bei der mit 6,6 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung holte sich der Amerikaner J.B. Holmes nach einem Stechen am zweiten Extraloch vor seinen Landsleuten Johnson Wagner und Jordan Spieth.