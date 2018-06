Madrid (AFP) Die Arbeitslosenzahl in Spanien ist im März weiter um 60.214 zurückgegangen. Wie das Arbeitsministerium am Montag mitteilte, handelt es sich um den stärksten Rückgang in einem März seit 13 Jahren. Die Staatssekretärin im Arbeitsministerium, Engracia Hidalgo, wertete die Zahlen als Beleg für eine "solide und positive Entwicklung des Arbeitsmarktes". Im Februar war die Arbeitslosenzahl um 13.500 zurückgegangen. Allerdings bleibt die Gesamtzahl der Arbeitssuchenden mit 4,45 Millionen weiter hoch.

