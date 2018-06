Köln (SID) - Zum Abschluss des 27. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat Schlusslicht FC St. Pauli Fortuna Düsseldorf zu Gast. Die Hamburger brauchen einen Sieg, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu halten - die Rheinländer benötigen drei Punkte, um im Aufstiegsrennen nicht endgültig den Anschluss zu verlieren. Anstoß im Stadion am Millerntor ist um 20.15 Uhr.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet im Rahmen der Vorbereitung auf die WM in Tschechien im Mai ihr zweites Testspiel gegen Russland. Der erneute Härtetest in Oberhausen beginnt um 16.30 Uhr.

Die Herren des Uhlenhorster HC greifen in der Euro Hockey League nach dem Titel. Im Endspiel treffen die Hamburger in Bloemendaal ab 15.00 Uhr auf MHC Oranje Zwart aus dem niederländischen Eindhoven. Die Frauen von Rot-Weiss Köln spielen derweil beim Champions Cup in Bilthoven ab 13.30 Uhr im kleinen Finale gegen Club de Campo aus Madrid um den dritten Platz.