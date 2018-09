Khartum (AFP) Rebellen in der sudanesischen Provinz South Kordofan haben einen Lastwagen mit Wahlurnen überfallen und damit gedroht, die kommende Woche anstehenden Parlaments- und Präsidentenwahlen zu stören. Die Rebellengruppe Sudans Volksbefreiungsarmee-Nord (SPLA-N) erklärte am Sonntag, sie habe am Vortag in einem Hinterhalt auf der Straße zwischen der Regionalhauptstadt Kadugli und der Stadt Dilling ein mit Wahlurnen beladenes Fahrzeug in ihre Gewalt gebracht. Sie kündigte an, mit ihrer "Militärkampagne" zur Verhinderung der Wahlen fortzufahren.

