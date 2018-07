Beirut (AFP) Eine Gruppe von 25 syrischen Frauen und Kindern ist nach mehr als einem Jahr in der Hand islamistischer Kämpfer im Austausch für einen Rebellenkommandeur in die Freiheit entlassen worden. Der Austausch habe am Sonntagabend stattgefunden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit. Die zehn Kinder und 15 Frauen aus der Provinz Aleppo seien von der Islamistengruppe Dschaisch al-Mudschahidin festgehalten worden.

