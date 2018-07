Charleston (SID) - Tennisspielerin Tatjana Maria (27) hat ihre gute Form beim WTA-Turnier in Charleston/South Carolina unter Beweis gestellt. In Runde eins gewann Maria auf dem in Amerika typischen grünen Sand gegen Irina Falconi (USA) 6:1, 6:3. Maria (Bad Saulgau) bekommt es nun mit der an Position sechs gesetzten Serbin Jelena Jankovic zu tun.

In der vergangenen Woche war Maria beim Turnier in Miami/Florida als Qualifikantin überraschend in die dritte Runde eingezogen. Als Belohnung steht die junge Mutter seit Montag wieder unter den besten 100 Spielerinnen der Welt.

Ebenfalls in Runde zwei von Charleston steht Mona Barthel (Neumünster/Nr. 15), die sich gegen Timea Babos aus Ungarn 6:3, 6:3 durchsetzte. Ausgeschieden ist dagegen Laura Siegemund, die Qualifikantin aus Filderstadt unterlag Irina-Camelia Begu (Rumänien/Nr. 13) 2:6, 6:7 (5:7).

Die Fed-Cup-Spielerinnen Andrea Petkovic (Darmstadt/Nr. 3) und Angelique Kerber (Kiel/Nr. 5) greifen nach ihrem Freilos erst in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Petkovic hatte das mit 731.000 Dollar dotierte Turnier im vergangenen Jahr gewonnen.