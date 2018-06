Prag (AFP) Tschechiens Präsident Milos Zeman ist nach seinem diplomatischen Ausfall gegenüber US-Botschafter Andrew Schapiro von Regierungschef Bohuslav Sobotka scharf zurechtgewiesen worden. Er wünsche sich von dem Staatschef in Zukunft ein "professionelleres Vorgehen" in der Außenpolitik, rügte der Ministerpräsident den Staatschef am Montag. Auslöser war Zemans rüde Reaktion auf Schapiros Kritik an seinen Plänen, am 9. Mai an der traditionellen russischen Militärparade zum Sieg über das Dritte Reich teilzunehmen.

