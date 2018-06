Washington (AFP) Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown hat die angesichts der Dürre in dem US-Bundesstaat erhobenen Maßnahmen zum Wassersparen verteidigt. Mit Bezug auf Kalifornien sei der "Klimawandel kein Scherz", sagte Brown am Sonntag dem US-Sender ABC. Er sprach von einem "Alarmsignal", das eigentlich in der gesamten Welt gehört und beachtet werden müsse.

