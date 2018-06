Boston (AFP) Im Prozess um den Anschlag auf den Bostoner Marathonlauf hat die Staatsanwaltschaft den überlebenden mutmaßlichen Attentäter Dschochar Zarnajew in ihrem Schlussplädoyer als islamistischen Terroristen dargestellt. "Er wollte dieses Land terrorisieren. Er wollte Amerika bestrafen", sagte Staatsanwalt Aloke Chakravarty am Montag in der US-Ostküstenstadt. Die Verteidigung erklärte erneut, dass Dschochar Zarnajew unter dem Einfluss seines älteren Bruders Tamerlan gestanden habe.

