Sydney (AFP) Ein autistischer Junge ist in Australien nach viertägiger Suche in einem unwegsamen Waldgebiet gerettet worden. Der elfjährige Luke Shambrook wurde am Dienstag im Eildon-Nationalpark im Südosten des Landes von der Besatzung eines Hubschraubers entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fundort war etwa drei Kilometer von dem Campingplatz entfernt, wo er am Freitag zuletzt gesehen worden war. Sanitäter brachten den unterkühlten und dehydrierten Jungen in ein Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.