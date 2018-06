Sydney (AFP) Prinz Harry mag keine "Selfies": Bei einem Bad in der Menge in der australischen Hauptstadt Canberra sprach der 30-jährige Enkel der Queen einem jungen Mädchen ins Gewissen, das sich gemeinsam mit ihm auf ein Handy-Foto bannen wollte. "Ich hasse Selfies. Ernsthaft, Du solltest da nicht mit drauf sein. Ich weiß, Du bist noch jung, aber Selfies sind schlecht", sagte er am Montag der Jugendlichen und schlug stattdessen vor: "Mach doch einfach ein normales Foto".

