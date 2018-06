Peking (dpa) - Eine Explosion hat in einer Chemiefabrik in Südwestchina einen großen Brand ausgelöst. Mindestens 14 Menschen wurden in Zhangzhou verletzt, meldet die Nachrichtenagentur China News. Spezialeinheiten der Feuerwehr versuchten über Stunden, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. In der Fabrik wird der Stoff Paraxylen verarbeitet. Er ist brennbar und wird in der Herstellung von Polyester und Plastik verwendet. Umweltaktivisten in China machen seit Jahren mobil gegen solche Fabriken.

