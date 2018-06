Peking (AFP) In China sind bei einer schweren Explosion in einer Chemiefabrik 14 Menschen verletzt worden. Das Unglück in der Anlage in der östlichen Provinz Fujian ereignete sich am Montagabend, wie die Provinzverwaltung am Dienstag mitteilte. Unter den Verletzten seien auch vier Feuerwehrleute. Aufnahmen zeigten riesige Flammen über der Fabrikanlage in der Stadt Zhangzhou. Am Dienstagmorgen hatten die 430 eingesetzten Feuerwehrleute den Brand noch immer nicht unter Kontrolle. Die Explosion war so heftig, dass die Erschütterung noch 50 Kilometer entfernt gespürt wurde.

